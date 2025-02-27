Formula 1 ne zaman başlıyor? 2025 Formula 1 yarış takvimi...
Hüseyin Topuz

Dünyanın en prestijli motor sporları yarışması Formula 1, 2025 sezonunda da yolların tozunu attırmaya hazırlanıyor.

2025 Formula 1 sezonu, 14-16 Mart tarihlerinde Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenecek yarışla başlayacak ve 5-7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.

Toplamda 24 yarışın yer aldığı bu sezon, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 75. yıl dönümünü kutlayacak.

Ramazan ayının Mart ayına denk gelmesi nedeniyle, Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri Nisan ayına ertelendi.

İşte, 2025 Formula 1 yarış takvimi...

F1 2025 Takvimi

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın açıklanan takvimi şöyle:

14-16 Mart: Avustralya (Melbourne)

21-23 Mart: Çin (Şanghay)

4-6 Nisan: Japonya (Suzuka)

11-13 Nisan: Bahreyn (Sakhir)

18-20 Nisan: Suudi Arabistan (Cidde)

2-4 Mayıs: ABD (Miami)

16-18 Mayıs: İtalya (Imola)

23-25 Mayıs: Monako (Monako)

30 Mayıs – 1 Haziran: İspanya (Barselona)

13-15 Haziran: Kanada (Montreal)

27-29 Haziran: Avusturya (Spielberg)

4-6 Temmuz: Birleşik Krallık (Silverstone)

25-27 Temmuz: Belçika (Spa)

1-3 Ağustos: Macaristan (Budapeşte)

29-31 Ağustos: Hollanda (Zandvoort)

5-7 Eylül: İtalya (Monza)

19-21 Eylül: Azerbaycan (Bakü)

3-5 Ekim: Singapur (Singapur)

17-19 Ekim: ABD (Austin)

24-26 Ekim: Meksika (Mexico City)

7-9 Kasım: Brezilya (Sao Paulo)

20-22 Kasım: ABD (Las Vegas)

28-30 Kasım: Katar (Lusail)

5-7 Aralık: Abu Dabi (Yas Marina)

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Hüseyin Topuz
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