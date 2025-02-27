Formula 1 ne zaman başlıyor? 2025 Formula 1 yarış takvimi...

Dünyanın en prestijli motor sporları yarışması Formula 1, 2025 sezonunda da yolların tozunu attırmaya hazırlanıyor.
2025 Formula 1 sezonu, 14-16 Mart tarihlerinde Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenecek yarışla başlayacak ve 5-7 Aralık'ta Abu Dabi'de sona erecek.
Toplamda 24 yarışın yer aldığı bu sezon, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 75. yıl dönümünü kutlayacak.
Ramazan ayının Mart ayına denk gelmesi nedeniyle, Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'leri Nisan ayına ertelendi.
İşte, 2025 Formula 1 yarış takvimi...
F1 2025 Takvimi
F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın açıklanan takvimi şöyle:
14-16 Mart: Avustralya (Melbourne)
21-23 Mart: Çin (Şanghay)
4-6 Nisan: Japonya (Suzuka)
11-13 Nisan: Bahreyn (Sakhir)
18-20 Nisan: Suudi Arabistan (Cidde)
2-4 Mayıs: ABD (Miami)
16-18 Mayıs: İtalya (Imola)
23-25 Mayıs: Monako (Monako)
30 Mayıs – 1 Haziran: İspanya (Barselona)
13-15 Haziran: Kanada (Montreal)
27-29 Haziran: Avusturya (Spielberg)
4-6 Temmuz: Birleşik Krallık (Silverstone)
25-27 Temmuz: Belçika (Spa)
1-3 Ağustos: Macaristan (Budapeşte)
29-31 Ağustos: Hollanda (Zandvoort)
5-7 Eylül: İtalya (Monza)
19-21 Eylül: Azerbaycan (Bakü)
3-5 Ekim: Singapur (Singapur)
17-19 Ekim: ABD (Austin)
24-26 Ekim: Meksika (Mexico City)
7-9 Kasım: Brezilya (Sao Paulo)
20-22 Kasım: ABD (Las Vegas)
28-30 Kasım: Katar (Lusail)
5-7 Aralık: Abu Dabi (Yas Marina)