Fotoğrafları sızdırıldı; İşte Ferrari'nin yeni rakibi

Yağmur Dinç

Çin'in teknoloji devi Xiaomi, teknoloji ürünleri üreticisine dönüşümü ile şaşırtmaya devam ediyor.

Xiaomi, şimdi de Ferrari'ye rakip ediyor...

Şirketin CEO'su Lei Jun'un açıklamalarına göre, model Y-U-7 adıyla piyasaya sürülecek.

Çin'den gelen casus fotoğraflar, aracın SUV ve spor otomobil unsurlarını bir araya getiren bir tasarım sunduğunu gösteriyor.

Uzun motor kaputu ve geriye yerleştirilmiş kabin, Ferrari Purosangue'yi andırıyor.

2025'TE SATIŞTA

Boyutları açısından YU7; 4999 mm uzunluk, 1996 mm genişlik ve 1600 mm yükseklik değerlerine sahip olacak.

YU7 modelinin aslında 2025 yılının Mart ayında satışa sunulması planlanıyordu. Ancak Xiaomi'nin fabrikasındaki üretim kapasitesine dair yaşanan sorunlar nedeniyle YU7'nin piyasaya çıkış tarihi 2025'in sonlarına ertelendi.