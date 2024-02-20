Fotoğraftaki gizli suikastçıyı fark eden, Sherlock Holmes IQ'lu sayılıyor... Görselin bir yerinde bir suikastçı saklanıyor. Onu fark etmek için 6 saniyeniz var. Sadece en zekilerin %2 bunu yapabilir.

ensonhaber.com

Bir resme bakıp kısa bir süre içinde içinde gizlenmiş bir öğeyi veya kişiyi bulabilir misiniz? Eğer yapabiliyorsanız, sizin için oldukça zor bir beyin bulmacamız var.

Gözlem becerilerinizi teste tabi tutacak eğlenceli bir meydan okumadır. Bu optik bulmacanın ardındaki fikir kolaydır. Tek yapmanız gereken görüntünün içinde gizli bir şey bulmak.

Yukarıdaki görsel vintage bir fotoğraf gibi görülebilir.

Bir ormanda altı adam ayakta duruyor. Başka bir adam, bir araya toplanmış dört erkekten oluşan gruba silah doğrultuyor.

Ormanda altı adam var ama şu ana kadar sadece beşini gördük.

Suikastçıyı teşhis etmek için altı saniyeniz var.

Zaman dolmadan suikastçıyı bulmak için gözlerinizi dört açın ve içgüdülerinize güvenin.

Görebildiniz mi? Vaktiniz daralıyor...

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İşte çözümü: