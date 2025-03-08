Futbol tarihinin en pahalı takımı belli oldu! Kadro değeri dudak uçuklattı

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UEFA, 2024'e ilişkin Avrupa Kulüp Finansman ve Yatırım Raporu'na ilişkin verileri paylaştı. Söz konusu raporla birlikte Futbol tarihinin en pahalı kadrosu da şaşkına çevirdi.

Premier Lig ekiplerinin kadro değerleri dudak uçuklatırken zirvede yer alan takım dikkat çekti. Raporda yer alan verilere göre 2024 kadro değeri 1 milyar Euro barajını geçen 4 takım kayıtlara geçti.

En pahalı takımlar sıralamasında yer alan takımların çoğu İngiliz takımlarından oluşurken sıralama futbolseverlerin ilgi odağı oldu.

FUTBOL TARİHİNİN EN PAHALI KADROSU

Yapılan çalışmalarla birlikte Chelsea'nin 2024'teki kadrosu ise şu ana kadar kurulan en maliyetli kadro olarak kayıtlara geçti.

Chelsea'nin kadro değeri 1.6 milyar euro olarak açıklanırken Real Madrid'e ait 2020'deki rekorun kırıldığı belirtildi.

Real Madrid'in 2020'deki kadro değeri 1.3 milyar euroya ulaşmıştı. Chelsea'yi sırasıyla Manchester City, Manchester United, Arsenal ve Real Madrid takip etti.