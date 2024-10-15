Futbolcular askerlik yapar mı? Cevabı sizi şaşırtacak

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Futbolcular askere gider mi?

Bu soru, özellikle profesyonel futbol kariyerine devam eden ve yaş sınırına yaklaşan futbolcular için merak konusu.

Türkiye'de her Türk vatandaşı erkek, belirli bir yaşa geldiğinde askerlik görevini yapmakla yükümlü.

Futbolcular da diğer meslek grupları gibi askerlikten muaf değil. Peki, futbolcular askere nasıl ve ne zaman gider?

FUTBOLCULARIN ASKERLİK SÜRECİ

Tüm Türkiye Cumhuriyeti erkek vatandaşları gibi futbolcuların da askerlik yapma zorunluluğu var.

Ancak futbolcuların askerlik süreleri 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ertelenebiliyor. Bu erteleme başvurusu da futbolcuların bağlı olduğu federasyon aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Askerlik erteleme şartları, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35. maddesinde yer alıyor. Erteleme hakkına sahip olan futbolcuların askerlik işlemleri de federasyon tarafından yürütülüyor.

Ancak erteleme şartlarını taşımayan sporcular, takımlarıyla ilişiklerini kesmek zorunda. Aksi takdirde, askere alınmaları söz konusu olduğunda yasal sorunlarla karşılaşabilir ve bu durum askeri mahkemeye kadar gidebilir.

Necip Uysal - Oğuzhan Özyakup

Geçmişte pek çok ünlü futbolcu, askerlik görevlerini ya bedelli yaparak ya da erteleme süreçleri sayesinde tamamlamış ve futbol kariyerlerine kesintisiz devam edebilmiştir.