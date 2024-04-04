Futbolcuların korner kullanırken el kaldırmalarının nedeni bakın neymiş… Ülkemizde en çok izlenen ve takip edilen spor dallarının başında futbol gelir. Özellikle de futbolseverlerin fark ettiği futbolcular tarafından sıkça yapılan korner kullanırken el kaldırmaları başlıca hareketlerdendir. Peki bunun anlamı nedir? İşte, detaylar…

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Severek takip edilen birçok spor dalı olsa da dünya genelinde en çok takip edilen spor dalı futboldur. Futbolcular maçları sıkça takip edenlerin fark edeceği anlam verilmeyen bazı hareketler yapar.

Çoğu hareketin bir anlamı olduğu futbolseverlerin tarafından bilinir. Maç sırasında yapılan haraketlere baktığımızda ise en sık yapılan hareket korner kullanımı sırasında el kaldırmaktır.

Çoğu kişi tarafından kullanıyorum deme amacıyla yapılan bu hareket aslında farklı anlamlarda taşır. Sadece kullanma anlamında olmayan futbolcuların maç sırasında takımındaki diğer kişilere ipucu verdikleri bu işaretin bilinmeyen anlamları vardır.

İşte, korner kullanırken kaldırılan elin anlamı

Futbolcuların korner kullanırken ellerini kaldırmaları birçok kişi tarafından “kullanıyorum hazır olun” anlamı taşıdığı düşünülür. Ancak bu el kaldırmanın amacı aslında bu değildir.

Korner kullanan bir futbolcu bazen tek elini bazen iki elini birden kaldırır bu hareketlerinin amacı ise rakip takıma karşı yapacakları hamleyi takım arkadaşlarına söylemektir.

Tek el veya çift el kullanmalarının yanında ayı zamanda sadece sağ ve sadece sol ellerini kaldırdıkları görünür. Bu hareketle birlikte korneri kullanan futbolcu takım arkadaşlarına topu ön direğe ya da arka direğe, içe veya dışa doğru kullanacağını belli ederler.