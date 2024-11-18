Futbolda centilmenlik puanı nedir, nasıl alınır? Centilmenlik puanı ne işe yarar?

Yağmur Dinç

Uluslar Ligi’nde takımların sıralamaları belirlenirken puan, averaj, ikili averaj ve atılan-yenilen gollerin eşit olması durumunda centilmenlik puanına bakılıyor.

Centilmenlik puanı ise takımların gördükleri kart sayısına göre belirleniyor.

Bu puan genellikle maçların sonunda oyunculara veya takımlara, oyundaki davranışları doğrultusunda verilir.

A Milli Takım, Karadağ karşısında kazanması durumunda averaj, atılan-yenilen gol ve centilmenlik puanı hesabı yapmadan doğrudan A Ligi’ne yükselecek.

Peki, centilmenlik puanı nedir ve nasıl alınır? İşte centilmenlik puanına dair bilgiler...

CENTİLMENLİK PUANI NEDİR

Centilmenlik, oyuncuların rakiplerine ve hakemlere karşı saygılı, dürüst ve sportmence davranmalarını ifade eder.

Bu puan, çoğunlukla disiplin cezalarından kaçınan ve iyi davranış sergileyen oyuncuları ödüllendirmek amacıyla verilir.

NASIL ALINIR

Faul yapmamak, kart görmekten kaçınmak (kırmızı veya sarı kartlar)

Hakem kararlarına saygı göstermek

Rakip oyunculara fiziksel ya da sözlü saldırıda bulunmamak

Maç boyunca olumsuz, provoke edici davranışlardan kaçınmak

NASIL HESAPLANIR

Bu puan genellikle maçların sonunda oyunculara veya takımlara, oyundaki davranışları doğrultusunda verilir.

Takım ya da oyuncu, belirli bir sayıda sarı kart, kırmızı kart gibi ceza almadıkça daha yüksek centilmenlik puanları kazanır. Bu tür sistemler genellikle ligler veya turnuvalar tarafından sporcuları teşvik etmek amacıyla kullanılmaktadır.