Futbolda centilmenlik puanı nedir, nasıl alınır? Centilmenlik puanı ne işe yarar?

Uluslar Ligi’nde takımların sıralamaları belirlenirken puan, averaj, ikili averaj ve atılan-yenilen gollerin eşit olması durumunda centilmenlik puanına bakılıyor.
Centilmenlik puanı ise takımların gördükleri kart sayısına göre belirleniyor.
Bu puan genellikle maçların sonunda oyunculara veya takımlara, oyundaki davranışları doğrultusunda verilir.
A Milli Takım, Karadağ karşısında kazanması durumunda averaj, atılan-yenilen gol ve centilmenlik puanı hesabı yapmadan doğrudan A Ligi’ne yükselecek.
Peki, centilmenlik puanı nedir ve nasıl alınır? İşte centilmenlik puanına dair bilgiler...
CENTİLMENLİK PUANI NEDİR
Centilmenlik, oyuncuların rakiplerine ve hakemlere karşı saygılı, dürüst ve sportmence davranmalarını ifade eder.
Bu puan, çoğunlukla disiplin cezalarından kaçınan ve iyi davranış sergileyen oyuncuları ödüllendirmek amacıyla verilir.
NASIL ALINIR
Faul yapmamak, kart görmekten kaçınmak (kırmızı veya sarı kartlar)
Hakem kararlarına saygı göstermek
Rakip oyunculara fiziksel ya da sözlü saldırıda bulunmamak
Maç boyunca olumsuz, provoke edici davranışlardan kaçınmak
NASIL HESAPLANIR
Bu puan genellikle maçların sonunda oyunculara veya takımlara, oyundaki davranışları doğrultusunda verilir.
Takım ya da oyuncu, belirli bir sayıda sarı kart, kırmızı kart gibi ceza almadıkça daha yüksek centilmenlik puanları kazanır. Bu tür sistemler genellikle ligler veya turnuvalar tarafından sporcuları teşvik etmek amacıyla kullanılmaktadır.