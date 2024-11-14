Futbolda VAR’a alternatif geliyor: Artık 2 hak verilecek

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ESPN'in haberine göre FIFA, futbol dünyasında çığır açacak “Futbol Video Desteği” (FVS) sistemini hayata geçirmeyi planlıyor.

Bu yenilik sayesinde, teknik direktörler maç sırasında tartışmalı hakem kararlarına itiraz etme hakkına sahip olacak.

İtiraz durumunda, hakem pozisyonu monitörden tekrar inceleyerek kararını gözden geçirebilecek.

FVS’nin uygulanması durumunda, teknik direktörlere maç başına en az iki itiraz hakkı tanınacak.

Gol, kırmızı kart, penaltı ve kartın yanlış bir futbolcuya gösterilmesi halinde itiraz edilebilecek ve bu hak sadece teknik direktörlere ait olacak.

Bu hak, özellikle tartışmalı anlarda kararların adil şekilde alınmasını sağlamak amacıyla VAR sistemini tamamlayıcı bir rol oynayacak.

İLK TESTLER YAPILDI

Bu sistem ilk kez Kolombiya'da bu yaz düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası ve Ekim'de yapılan 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası maçlarında uygulandı.

FIFA Hakemler Komitesi Başkanı Pierluigi Collina konuyla ilgi şu açıklamayı yaptı:

“Deneme sürecinin başındayız. FIFA U20 ve U17 Kadınlar Dünya Kupası'ndaki denemeler dikkatlice analiz edilecek. FIFA, IFAB'a rapor sunacak ve denemelerin daha geniş şekilde yapılmasını talep edecek. FIFA'ya üye birkaç ülke denemelere katılmak için ilgi gösterdi. IFAB izin verirse gelecek yıl FVS kullanılan daha fazla turnuva olacak.”

VAR'DAN FARKLI SİSTEM

FVS ile VAR arasındaki farkın altını çizen Collina, “FVS'nin VAR olmadığını açıkça belirtmek beklentiler açısında önem taşıyor. FVS, VAR'ın gösterdiğini göstermeyecek. Ofsayt buna bir örnek. FVS 4-5 kamerayla çalışmak üzere tasarlandı” dedi.