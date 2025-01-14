Futbolseverler ekran başına! Kritik maç TRT Spor'da şifresiz!

Hüseyin Topuz

Dundee FC ve Celtic, İskoçya Premiership mücadelesinde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Ligde liderlik koltuğunda bulunan ve üst üste 4. şampiyonluk için yoluna emin adımlarla devam eden Celtic, Dundee FC'ye konuk oluyor.

Futbolseverler kritik maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Dundee FC - Celtic maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Dundee FC - Celtic maçının bilgileri...

Dundee FC - Celtic maçı ne zaman?

Dundee FC - Celtic maçı 14 Ocak Salı (bugün) günü saat 23:00'de oynayacak.

Dundee FC - Celtic maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz yayınlanacak.