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Futbolseverler ekran başına! Play-Off 2. tur rövanş maçı şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler ekran başına! Play-Off 2. tur rövanş maçı şifresiz yayınlanacak Bandırmasor ve Boluspor play-off finaline kalmak için mücadele edecek. İşte rövanş maçının programı...