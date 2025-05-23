Futbolseverler ekran başına! Play-Off 2. tur rövanş maçı şifresiz yayınlanacak

Haber Merkezi
Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Trendyol Süper Lig'e yükselecek 3. takım merak ediliyor.
Trendyol 1.Lig Yükselme Play-Off 2.turunda Bandırmaspor ile Boluspor rövanş maçında kozlarını paylaşacak.
Play-off eşleşmeleri 1. turunu geçmeyi başaran Boluspor ve Bandırmaspor play-off finaline kalmak için mücadele ediyor.
İki takım arasında oynanan Trendyol 1.Lig Yükselme Play-Off 2.turu ilk maçını Bandırmaspor deplasmanda 4-1 kazanarak büyük bir avantaj elde etti.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ikinci turda rakibine üstünlük kuran takım, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.
İşte rövanş maçının detayları...
23 Mayıs Cuma
16:00 Bandırmaspor - Boluspor (TRT Spor)