Futbolseverler ekran başına! TRT Spor bu hafta 8 maçı şifresiz yayınlayacak!
Hüseyin Topuz

TRT Spor, TFF 1. Lig'de ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getirerek futbolseverleri ekran başına çekiyor.

TRT Spor'un 6-9 Aralık tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

6 Aralık Cuma

20:00 A Ittihad - Al Nassr

7 Aralık Cumartesi

13:30 Yeni Malatyaspor - Kocaelispor

16:00 Manisa FK - Çorum FK

19:00 Iğdır FK - Bandırmaspor

8 Aralık Pazar

13:30 Keçiörengücü - İstanbulspor

16:00 Boluspor - MKE Ankaragücü

19:00 Pendikspor - Sakaryaspor

9 Aralık Pazartesi

20:00 Amed SK v Şanlıurfaspor

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Hüseyin Topuz
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