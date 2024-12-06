Futbolseverler ekran başına! TRT Spor bu hafta 8 maçı şifresiz yayınlayacak!

TRT Spor, TFF 1. Lig'de ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanan maçları şifresiz olarak ekranlara getirerek futbolseverleri ekran başına çekiyor.
TRT Spor'un 6-9 Aralık tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.
Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız verdi.
Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynanacak 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak ekrana gelecek.
Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..
6 Aralık Cuma
20:00 A Ittihad - Al Nassr
7 Aralık Cumartesi
13:30 Yeni Malatyaspor - Kocaelispor
16:00 Manisa FK - Çorum FK
19:00 Iğdır FK - Bandırmaspor
8 Aralık Pazar
13:30 Keçiörengücü - İstanbulspor
16:00 Boluspor - MKE Ankaragücü
19:00 Pendikspor - Sakaryaspor
9 Aralık Pazartesi
20:00 Amed SK v Şanlıurfaspor