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Futbolseverler ekran başına! TRT Spor bu hafta 8 maçı şifresiz yayınlayacak!

Futbolseverler ekran başına! TRT Spor bu hafta 8 maçı şifresiz yayınlayacak! TRT Spor'un bu hafta şifresiz olarak ekrana getireceği maçlar belli oldu. İşte bu hafta TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak maçlar..