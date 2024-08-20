Galata Kulesi ne zaman yapıldı? Galata Kulesi'ni kim inşa etti? İstanbul'un sembollerinden olan Galata Kulesi'nin ne zaman ve kim tarafından inşa edildiği sık sık merak edilmektedir. İşte Galata Kulesi hakkında merak edilen bazı bilgiler...

Editör: Salih Demirgan

Galata Kulesi, İstanbul'un Galata semtinde yer alan tarihi bir kuledir. İlk olarak 1348 yılında Cenevizliler tarafından inşa edilen kule, Bizans İmparatorluğu'nun son dönemlerinde savunma amacıyla kullanılmıştır.

İstanbul’un siluetini oluşturan en önemli yapılardan biri olan Galata Kulesi, uzun dönem yangın gözetleme kulesi olarak kullanıldı ve Galata Yangın Kulesi olarak adlandırıldı.

İstanbul Boğazı'nın Haliç'e açılan kısmında stratejik bir konuma sahip olan kule, 63 metre yüksekliğinde ve 9 katlıdır.

Tarih boyunca çeşitli restorasyonlardan geçen Galata Kulesi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yangın gözetleme kulesi olarak da hizmet vermiştir.

Evliya Çelebi'nin ünlü Seyahatname'sinde, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden kanat takarak Üsküdar'a uçtuğu rivayet edilir.

Günümüzde, Galata Kulesi turistler için popüler bir destinasyon olup, üst katlarında bir seyir terası ve restoran bulunmaktadır. Buradan İstanbul'un panoramik manzarasını izlemek mümkündür.

Kule, 2020 yılında yapılan restorasyon sonrası müze olarak hizmet vermeye başlamıştır ve ziyaretçilerine İstanbul'un tarihine dair çeşitli sergiler sunmaktadır.

Dünyanın en eski kuleleri arasında sayılan ve İstanbul’un sembollerinden biri olan Galata Kulesi, 2013 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmiştir.