Galatasaray - Admira Wacker maçı saat kaçta, hangi kanalda? Leroy Sane oynayacak mı?

Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Galatasaray, İstanbul’daki ilk etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra hazırlıklarına Avusturya’da devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, yurt dışı kampındaki ilk sınavını Avusturya 2. Lig temsilcisi Admira Wacker karşısında verecek.
Avusturya kampı, hem fiziksel yüklemeler hem de yeni oyuncuların takıma entegrasyonu açısından büyük önem taşıyor.
Peki Galatasaray - Admira Wacker hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri…
GALATASARAY - ADMİRA WACKER MAÇI HANGİ KANALDA?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında sahne alıyor.
Sarı-kırmızılı ekip, 20 Temmuz Pazar günü (bugün) Avusturya 2. Lig temsilcisi Admira Wacker ile kozlarını paylaşacak.
Mücadele, saat 20.30’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Galatasaray’ın muhtemel 11’i şu şekilde:
Jankat, Ali Turap, Cuesta, Nelsson, Kazımcan, Zaniolo, Torreira, Berkan, Köhn, Yusuf, Çağrı