Galatasaray - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Beşiktaş Fibabanka’yı konuk edecek.

Son olarak Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Promethias Patras’ı 91-74 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı beş maçta iki galibiyetle yoluna devam ediyor.

Öte yandan Beşiktaş ise çıktığı beş lig maçında dört galibiyet aldı. Dört maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş Fibabanka son olarak Mersin Spor’u 72-66 mağlup etti

Peki, Galatasaray - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte, Galatasaray - Beşiktaş Fibabanka maçının detayları...

Galatasaray - Beşiktaş Fibabanka maçı ne zaman?

Galatasaray - Beşiktaş Fibabanka maçı 9 Kasım Cumartesi (bugün) günü saat 20:30'da başlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka beIN SPORTS 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.