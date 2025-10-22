Galatasaray- Bodo/Glimt maçı şifresiz yayınlanacak! İşte kanalı...

- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile karşılaşacak ve maç şifresiz yayınlanacak.
- Maç, 22 Ekim Çarşamba günü 19.45'te RAMS Park'ta oynanacak.
- Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Galatasaray, uzun zaman sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig/grup etabında üst üste 2 kez galibiyet elde etmek için Bodo/Glimt'in karşısına çıkacak.
Norveç temsilcisi, Avrupa kupalarında çıktığı son 8 dış saha karşılaşmasından galibiyet alamadı.
Sarı-kırmızılı ekip ise, sahasında oynadığı son 29 resmi maçta yenilmedi.
RAMS Park'taki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.
Maçı izlemek isteyen futbol severler, şifresiz kanalı araştırıyor. Bu kapsamda, Galatasaray-Bodo/Glimt maçı şifresiz yayın kanalı merak ediliyor.
ŞİFRESİZ YAYIN KANALI
RAMS Park'ta oynanacak olan maç, 22 Ekim Çarşamba günü 19.45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Vatandaşlar, maçı şifresiz olarak izleyebilecek.