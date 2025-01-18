Galatasaray - Dinamo Kiev maçı şifresiz mi? Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak.
RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın detayları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Bu sezon oynadığı 6 Avrupa Ligi maçında 3 galibiyet 3 beraberlik alan sarı kırmızılılar 12 puanla 6. sırada yer alıyor.
Futbolseverler Galatasaray - Dinamo Kiev maçının ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.
Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman ve hangi kanalda?
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı ne zaman?
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı 21 Ocak 2025 Salı günü saat 18:30'da oynanacak.
Galatasaray - Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?
RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Dinamo Kiev maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.