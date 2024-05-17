Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi hakkında aramalar hız kazandı. İşte dev maçın bilgileri...

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Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında karşı karşıya geliyor.

Sezon başından bu yana ligin zirvesinde yer alan iki takım şampiyon olabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.

Sezonun bitmesine 2 hafta kala Galatasaray'ın 6 puanlık bir avantajı bulunuyor. Sarı kırmızılılar kalan 2 maçta 1 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ın kalan 2 maçını kaybetmesi ve Fenerbahçe'nin 2 maçınıda kazanması gerekiyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitti.

Futbolseverler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbiyi büyük bir heyecanla bekliyor.

Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev derbinin bilgileri...

Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 19 Mayıs 2024 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Dev derbi beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.