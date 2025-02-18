Galatasaray - Fenerbahçe maçı biletleri satışa çıktı mı? Derbinin bilet fiyatları ne kadar?

Hüseyin Topuz
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı.
Galatasaray 25. hafta maçında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Bu dev derbiyi tribünden takip etmek isteyen futbolseverler bilet alma telaşına girdi.
24 Şubat 2025 Pazartesi günü RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak derbi maçının biletlerini almak isteyenler biletlerin ne zaman çıkacağını araştırıyor.
Peki derbi maçın biletleri satışa çıktı mı? İşte detaylar...
Biletler ne zaman satışa çıkacak?
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan derbi maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Derbi biletlerinin 21 Şubat 2025 Cuma günü satışa çıkması bekleniyor.
Derbi karşılaşmasının bilet ücretleri açıklandığında haberimiz güncellenecek.