Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son maçları 30 Ocak 2025 Perşembe günü oynanacak.
Futbolseverler temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.
Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe son maçlarına çıkacak.
Futbolseverler Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarının yayınlanacağı kanalı öğrenmek istiyor.
Peki temsilcilerimizin maçları hangi kanalda yayınlancak? İşte merak edilenler...
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçları hangi kanalda?
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçları TRT 1, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarında şifresiz yayınlanacak.
30 Ocak Perşembe
23:00 Ajax - Galatasaray (TRT 1)
23:00 Midtjylland - Fenerbahçe (TRT Spor)
23:00 Twente - Beşiktaş (TRT Spor Yıldız)