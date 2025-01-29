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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları hangi kanalda?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçları hangi kanalda? Temsilcilerimizin Avrupa maçlarını televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler maçların hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte takımlarımızın Avrupa Ligi maçlarının programı...