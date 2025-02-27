Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü ve son maçında sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

6 takımın yer aldığı gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak.

Galatasaray, C Grubu'nda 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Öte yandan Konyaspor ise 6 puanla grupta lider konumda yer alıyor.

Sarı kırmızılılar, Konyaspor karşısında 3 puanı alması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Yeşil beyazlılar ise Galatasaray ile berabere kalması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. Konyaspor mağlup olması halinde bile Eyüpspor - Başakşehir maçının sonucuna göre gruptan çıkabilir.

Futbolseverler Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman?

Galatasaray - Konyaspor maçı 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 19:00'da oynanacak.

Rams Park Stadyumu'nda oynanacak müsabaka ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.