UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor.
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde İngiliz devi Liverpool ile kozlarını paylaşacak.
Devler Ligi'nde oynadığı ilk maçta Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Okan Buruk ve öğrencileri Liverpool karşısında moral depolamak istiyor.
Futbolseverler, Galatasaray - Liverpool maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman?
Galatasaray - Liverpool maçı, 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22:00'de oynanacak.
Rams Park Stadyumu'nda oynanacak olan dev müsabaka TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.