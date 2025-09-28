Galatasaray - Liverpool maçının kanalı belli oldu! Dev maç o kanalda şifresiz...

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Devler Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk maçta deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Okan Buruk ve öğrencileri Liverpool maçında puan yada puanlar almak istiyor.

Futbolseverler, Galatasaray - Liverpool maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Sarı kırmızılı futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise Galatasaray - Liverpool maçının hangi kanalda yayınlanacağı oldu.

Peki, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Liverpool maçı, 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22:00'de oynanacak.

Rams Park Stadyumu'nda oynanacak olan dev müsabaka TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.