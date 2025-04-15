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Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray⁠ Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Çekya'nın Nymburk takımını konuk ediyor. İşte zorlu maçın bilgileri...