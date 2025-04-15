Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci ayak maçında Nymburk’u konuk edecek.
Temsilcimiz Galatasaray rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 106-80’lik skorla kazanarak avantaj elde etti.
Eşleşmede iki galibiyete ulaşan taraf turu geçecek. Sarı kırmızılılar bu maçı kazanması halinde Final Four'a kalacak.
Basketbolseverler Galatasaray ile Nymburk arasındaki maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Peki, Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
İşte, Galatasaray - Nymburk maçının bilgileri...
Galatasaray - Nymburk maçı ne zaman?
Galatasaray - Nymburk maçı 15 Nisan Salı günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak
Saat 19.00’da başlayacak maç Tivibu Spor 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.