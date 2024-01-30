Galatasaray rekorla zirvede! Süper Lig'de en çok direğe takılan takımlar! Trendyol Süper Lig'de 23 hafta sonunda direğe en çok takılan takımların hangisi olduğu merak ediliyor. İşte bu sezon direğe en çok takınlar...

ensonhaber.com

Trendyol Süper Lig'de 2023/2024 sezonuna en çok direğe takılan takımların hangileri olduğu merak uyandırdı.

Galatasaray'ın dün sahasında oynadığı Gaziantep FK maçında tam 5 şutu direğe takıldı. Bu sezon bir çok kez direğe takılan Galatasaray bu alanda zirvede yer alıyor.

Futbolseverler bu sezon direğe en çok takılan takımları ve kaç kez direğe takıldıklarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Peki, Trendyol Süper Lig'de en çok direğe takılan takımlar hangisi? İşte merak edilen o liste...

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta maçlarının sona ermesinin ardından en çok direğe takılan takımlar sıralamasındaki son durumu sizler için derledik.

Galatasaray bu sezon direk konusunda en çok talihsizlik yaşayan takım oldu. İşte Süper Lig'de en çok direğe takılan takımlar listesi...

Galatasaray - 22

Kasımpaşa - 12

Trabzonspor - 9

Beşiktaş - 9

Çaykur Rizespor - 9

Hatayspor - 9