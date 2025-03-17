Galatasaray - Rytas Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Top 16 J Grubu beşinci maçında Rytas Vilnius ile karşı karşıya gelecek.
Son 16 turu J Grubu'nda oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar averaj ile 3. sırada yer alıyor.
İki takım arasında bu sezon oynanan ilk mücadeleyi Rytas Vilnius sahasında 86-66'lık skorla kazandı.
Basketbolseverler Galatasaray ile Rytas Vilnius arasındaki maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.
İşte, Galatasaray - Rytas Vilnius maçının detayları...
Galatasaray - Rytas Vilnius maçı ne zaman?
Galatasaray - Rytas Vilnius maçı 18 Mart Salı günü saat 20:30'de oynanacak. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak müsabakanın yayıncısı henüz bilinmiyor.