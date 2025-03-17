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Galatasaray - Rytas Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Rytas Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi Top 16 Grubu’nda Rytas Vilnius ile karşı karşıya gelecek. İşte maçın detayları...