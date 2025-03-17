Galatasaray - Rytas Vilnius maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Hüseyin Topuz

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi Top 16 J Grubu beşinci maçında Rytas Vilnius ile karşı karşıya gelecek.

Son 16 turu J Grubu'nda oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 yenilgi alan sarı kırmızılılar averaj ile 3. sırada yer alıyor.

İki takım arasında bu sezon oynanan ilk mücadeleyi Rytas Vilnius sahasında 86-66'lık skorla kazandı.

Basketbolseverler Galatasaray ile Rytas Vilnius arasındaki maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

İşte, Galatasaray - Rytas Vilnius maçının detayları...

Galatasaray - Rytas Vilnius maçı ne zaman?

Galatasaray - Rytas Vilnius maçı 18 Mart Salı günü saat 20:30'de oynanacak. Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak müsabakanın yayıncısı henüz bilinmiyor.

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Hüseyin Topuz
Seo Editor