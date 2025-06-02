Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kimler? Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi ne zaman?

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde 2024/25 sezonu Almanya'da oynanan finalle tamamlandı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev finalde Fransız ekibi PSG, İtalyan ekibi Inter'i 5-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Devler Ligi'nde 2024/25 sezonunun tamamlanmasının ardından gelecek sezon için geri sayım başladı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden şu ana kadar 28'i belli oldu. Diğer takımlar ise elemelerden sonra belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde sezona 3. ön eleme turundan başlayacak Fenerbahçe, lig aşamasına katılım sağlayabilmek için iki eleme oynayacak. Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri ise Benfica, Rangers, Club Brugge ve Feyenoord oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun takvimi şöyle;

1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025

1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025

1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025

2. Eleme Turu Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025

3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

3. Eleme Turu İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025

3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025

Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025

Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025

Lig Aşaması 1. Hafta Maçları: 16-18 Eylül 2025

Lig Aşaması 3. Hafta Maçları: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

Lig Aşaması 3. Hafta Maçları: 21-22 Ekim 2025

Lig Aşaması 4. Hafta Maçları: 4-5 Kasım 2025

Lig Aşaması 5. Hafta Maçları: 25-26 Kasım 2025

Lig Aşaması 6. Hafta Maçları: 9-10 Aralık 2025

Lig Aşaması 7. Hafta Maçları: 20-21 Ocak 2026

Lig Aşaması 8. Hafta Maçları: 28 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026

Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026

Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026

Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026

Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026

Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026

Çeyrek Final İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026

Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026

Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026

Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026