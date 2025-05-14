Galatasaray ve Trabzonspor’un kaç Türkiye Kupası var? İşte kupa sayıları...

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Futbolda 63. Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ve Trabzonspor bu akşam Gaziantep’te şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de karşı karşıya gelen Galatasaray ve Trabzonspor, bu kez kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

Dev final öncesinde futbolseverler Galatasaray ve Trabzonspor'un kaç Türkiye Kupası kazandığını merak etmeye başladı.

Peki, Türkiye Kupası'nda hangi takımın kaç şampiyonluğu var? İşte, Türkiye Kupası'nı şimdiye kadar kazanan takımlar ve merak edilenler...

Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray 18 kez bu kupayı müzesine taşırken, Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe ise 7 defa kupayı kazandı.

Altay, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Göztepe ve Kocaelispor ikişer, Kayserispor, Bursaspor, Eskişehirspor, Sakaryaspor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da birer kez kupa sevinci yaşayan takımlar oldu.