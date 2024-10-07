Galatasaray’ın aslan simgesi nereden geliyor? İşte Galatasaray'ın aslan simgesinin hikayesi Futbolseverler Galatasaray’ın aslan simgesinin nereden geldiğini öğrenmek istiyor. İşte Galatasaray’ın aslan simgesinin hikayesi...

Hüseyin Topuz

Galatasaray'ın aslan simgesinin nereden geldiği birçok futbolsever tarafından merak ediliyor.

Sarı kırmızılıların aslan simgesinin nereden geldiğinin hikayesini sizler için derledik.

Galatasaray'ın aslan simgesi, 1902 doğumlu Nihat Asım Bekdik'ten gelmektedir.

Nihat Asım Bekdik, Galatasaray Spor Kulübü'nün efsanevi oyuncularından biridir ve "Aslan" lakabıyla tanınır.

Onun "Aslan" olarak anılması, Galatasaray'ın simgesi olan aslanla özdeşleşmiştir.

Bu lakap, onun sahadaki cesur, kararlı ve güçlü oyun stilinden kaynaklanmaktadır.

Galatasaray Spor Kulübü'nün aslan simgesi ile ilgili olay ise şu şekildedir: Nihat Bekdik'in sahadaki performansı ve liderlik özellikleri nedeniyle taraftarlar ve takım arkadaşları ona "Aslan" lakabını vermiştir.

Bu lakap zamanla Galatasaray'ın sembolü haline gelmiş ve kulüp aslan figürünü resmi simge olarak benimsemiştir.

Böylece, Galatasaray Spor Kulübü'nün aslan simgesi Nihat Bekdik'in "Aslan" lakabından ilham almıştır.