Galatasaray'ın eski yıldızı Podolski yeni işiyle dikkat çekti! Serveti dudak uçuklattı... Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski yeni işiyle dikkat çekti. Alman yıldızısın serveti gündem oldu. İşte Lukas Podolski'nin yeni işi..

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2015/2016 ve 2016/2017 sezonlarında Galatasaray forması giyen Lukas Podolski son günlerde sık sık gündemde yer alıyor.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski yeni işiyle sosyal medyada dikkat çekti.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, ülkesinde kurduğu döner zinciriyle zenginliğine zenginlik kattı.

2018 yılında Almanya’da ilk döner dükkanını açan Podolski'nin bugün ülke genelinde 30'a yakın şubesi olduğu öğrenildi.

Yıldız futbolcu futbol kariyerinede devam ediyor. Lukas Podolski şu anda Polonya takımlarından Gornik Zabrze'de forma giyiyor.

Alman futbolcu Lukas Podolski, kurduğu döner zinciriyle servetini daha da artırdı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Lukas Podolski'nin güncel servetinin 210 milyon euro (7 milyar 13 milyon Türk lirası) olduğu tahmin ediliyor.