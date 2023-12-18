Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag hangi ülkenin takımı? Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu. İşte Sparta Prag hakkında merak edilenler...

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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri bugün gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi takımı Çekya'nın Sparta Prag takımı oldu.

Kura çekiminin ardından Sparta Prag takımı hakkında aramalar hız kazandı.

İşte Sparta Prag takımı hakkında merak edilenler...

Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi C grubunda Rangers, Real Betis ve Aris Limassol ile mücadele etti. Çekya ekibi grupta oynadığı 6 maçta elde ettiği 10 puan ile grubu 2. tamamladı ve play-off turuna kaldı.

Sparta Prag, Çekya'nın en popüler ve en başarılı futbol takımı olarak biliniyor.

1893 yılında kurulan kulüp Çekoslovakya döneminde de Çekya döneminde de milli takıma en çok oyuncu veren takım olmuştur.

Maçlarını 20.854 kişilik Generali Arena'da oynayan Sparta Prag bordo-beyaz renklere sahiptir.

Sparta Prag takımı 1992 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynama başarısı göstermiştir.

Sparta Prag bu sezon Çekya Ligi'nde 19 maçta topladığı 50 puan ile liderlik koltuğunda yer alıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı kendi evinde oynayacak.