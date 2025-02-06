Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Hüseyin Topuz

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'nın ardından bir transfer daha yaptı.

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren sarı kırmızılılar, Genk forması giyen Carlos Cuesta ile anlaşma sağladı.

Genk ile anlaşan Galatasaray, oyuncuyla da 3.5 yıllık sözleşme konusunda prensipte el sıkıştı.

Cuesta’nın kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yaşanan transfer gelişmesinin ardından Carlos Cuesta hakkında aramalar hız kazandı.

Futbolseverler Carlos Cuesta'nın kariyerini araştırmaya başladı. Peki kimdir Carlos Cuesta? İşte merak edilen kariyeri...

Carlos Cuesta kimdir?

Carlos Cuesta, 9 Mart 1999'da Kolombiya'nın Quibdo şehrinde doğmuş profesyonel bir futbolcudur.

Stoper mevkiinde oynayan Cuesta, kariyerine Atletico Nacional takımının altyapısında başladı ve 2016-2019 yılları arasında bu kulüpte forma giydi.

2019 yılında Belçika'nın Genk kulübüne transfer olan Carlos Cuesta 6 sezondur Genk forması giymektedir.

2021 yılından bu yana Kolombiya milli takımında da görev alan Carlos Cuesta milli takım formasıyla ise 21 maça çıkmıştır.

25 yaşındaki oyuncu kariyerine Galatasaray'da devam edecek.