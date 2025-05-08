Garanti Bankası’ndan 75.000 TL fırsatı: Başvuran alacak

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Bankacılık sektöründe müşteri kazanma yarışı hız kesmeden devam ederken, Garanti BBVA Mayıs ayına damgasını vuran bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekti.

1 Mayıs itibarıyla başlatılan ve 15 Mayıs’a kadar sürecek olan bu özel fırsat, özellikle esnaf ve bireysel kullanıcılar için büyük bir avantaj sunuyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin tek yapması gereken, Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirerek dijital müşteri olmak.

Uygulama üzerinden hızlıca müşteri olan bireyler, herhangi bir şubeye gitmeden kampanyaya katılım sağlayabiliyor.

75.000 TL KREDİ FIRSATI

Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip, şubeye gitmeden dijital müşteri olan esnaf bireyler, 50.000 TL’ye kadar faizsiz kredi alma hakkına sahip olacak.

İşletmesini büyütmek, nakit akışını dengelemek ya da bayram öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen esnaflar için bu fırsat, önemli bir nefes aldırıyor.

Aynı uygulama üzerinden bireysel kredi kartı başvurusu yapan ve başvurusu onaylanan müşterilere ise 25.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız taksitli nakit avans imkanı sunuluyor. Bu tutar, üç ay taksitle geri ödenebiliyor.

Her iki fırsattan da yararlanan kullanıcılar, toplamda 75.000 TL’ye kadar faizsiz nakit desteğe ulaşabiliyor. Tüm işlemler Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden tamamlanabiliyor.