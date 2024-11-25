GASKİ SU KESİNTİSİ! Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler! 25 Kasım GASKİ su kesinti listesi..

Hüseyin Topuz

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'te yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

Şehirde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında sık sık su kesintisi yaşanacak bölgeleri öğrenmek için aramalar yapıyor.

Arama motorlarında en çok aranlar arasında "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?" ve "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? gibi sorular yer alıyor.

Peki, Gaziantep'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 25 Kasım 2024 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak bölgeler..

Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler

Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

GASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI