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Gastrit için hangi doktora gidilir? Gastrite hangi bölüm bakar?

Gastrit için hangi doktora gidilir? Gastrite hangi bölüm bakar? Gastrit şikayetinden dolayı hastaneye gitmek isteyenler hangi bölümden randevu alacaklarını öğrenmek istiyor. İşte gastrit hakkında merak edilenler...