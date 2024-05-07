Gastrit için hangi doktora gidilir? Gastrite hangi bölüm bakar?

Gastrit, mide iç yüzeyini kaplayan mukoza tabakasının iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.
Mide duvarını koruyan mukoza tabakası, normalde asitlerin ve sindirim enzimlerinin mideye zarar vermesini engeller.
Ancak çeşitli nedenlerle bu koruyucu tabaka zarar gördüğünde, mide duvarı iltihaplanabilir. Gastrit, birçok sebepten kaynaklanabilir.
Gastrit tedavisi için doktorlar genellikle mide asidini azaltmaya yönelik antasitler reçete ederler. Eğer enfeksiyon söz konusu ise, tedavi enfeksiyonu durdurmaya yönelik ilaçlar içerebilir.
Gastrit şikayeti bulunan kişiler hastanede hangi bölüme gideceğini merak ediyor.
Peki, gastrit için hangi bölüme gidilmeli? İşte yanıtı...
Gastrit için hangi bölüme gidilmeli?
Eğer gastrit şikayetinden dolayı hastaneye gitmek istiyorsanız Dahiliye (İç Hastalıkları) uzmanlarına başvurmalısınız.