Gayrimenkul sektörü için tehlike çanları çaldı! 40 yıllık emlak devi iflas başvurusunda bulundu

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Berlin’de 40 yıldır hizmet veren gayrimenkul sektörünün öncülerinden olan Ziegert Group iflas başvurunda bulundu.

Söz konusu başvurunun ise Ziegert Group Holding GmbH, Ziegert GmbH ve Incept GmbH gibi şirketleri kapsadığı belirtildi.

Gayrimenkul piyasasında önemli bir yere sahip olan ve bugüne dek 20 binden fazla daireyi bireysel yatırımcılara kazandıran emlak devi yaşanan ekonomik sıkıntılarla başa çıkamadı.

FAİZLER ARTTI, PİYASALAR DURGULNLAŞTI!

Uzun yıllardır gayrimenkul sektöründe hizmet veren şirketin iflas kararı sektörde büyük bir deprem etkisi yarattı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada iflas nedeninin, yükselen faiz oranları, inşaat maliyetlerinden artış ve konut alım-satım işlemlerindeki yavaşlamanın başlıca etkenler olduğu aktarıldı.

Ziegert Group, iflas sürecinde alacaklıların çıkarlarını korumak adına iflas yöneticisiyle iş birliği içerisinde hareket edeceğini duyurdu.

Emlak devinin iflas başvurusunun ardından, Berlin Senatosu Kentsel Gelişim Departmanı da konut inşaatı alanının ciddi bir darboğazda olduğunu kabul etti.

Yapılan açıklamada, özellikle uygun fiyatlı konut üretiminde finansman maliyetlerinin artması, nitelikli iş gücü sıkıntısı ve inşaat malzemelerindeki fiyat yükselişinin sektördeki darboğazı derinleştirdiği ifade edildi.