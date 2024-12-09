Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 15. hafta kapanış mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde en fazla mağlup ettiği üç takımdan biri olan Çaykur Rizespor ile oynadığı son dört maçın üçünden galip ayrıldı.

Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Gaziantep FK, üst üste 4. galibiyetini almak istiyor.

Öte yandan deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Çaykur Rizespor serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Futbolseverler Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

İşte, Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçının detayları...

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı 9 Aralık 2024 Pazartesi (bugün) günü saat 20:00'de oynanacak.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.