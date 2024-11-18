Gaziantep'te büyük su kesintisi! İşte 18 Kasım 2024 GASKİ su kesinti listesi...

Hüseyin Topuz
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi kentte yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları uyardı.
GASKİ'nin açıklamalarının ardından vatandaşlar konu hakkında sık sık araştırmalar gerçekleştiriyor.
Vatandaşlar arama motorlarında "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? şeklindeki sorulara yanıt arıyor.
Pazartesi günü Gaziantep'te yaşanacak su kesintilerinin detaylarını sizler için derledik.
Peki, Gaziantep'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte, Pazartesi günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.