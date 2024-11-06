Gaziantep'te o ilçeler susuz kalacak! 6 Kasım GASKİ su kesinti listesi...

Hüseyin Topuz
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) şehirde yaşanacak kesintiler hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.
Su kesintileri nedeniyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar konu hakkında aramalarına hız verdi.
Gaziantep'te yaşayanlar 'Gaziantep'te hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?' sorusuna yanıt arıyorlar.
Peki, Çarşamba günü Gaziantep'in hangi ilçelerinde su kesintisi meydana gelecek?
İşte, 6 Kasım 2024 Çarşamba günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeler..
Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeler
Gaziantep’te su kesintisi yaşanacak bölgeleri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.