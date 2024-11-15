Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? 15 Kasım Cuma GASKİ su kesinti listesi...

Hüseyin Topuz
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi, kentte yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.
GASKİ'nin açıklamalarının ardından vatandaşlar konu hakkında sık sık araştırmalar yapıyor.
Vatandaşlar arama motorlarında "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? şeklindeki sorulara yanıt arıyor.
Cuma günü Gaziantep'te yaşanacak su kesintilerinin detaylarını sizler için derledik.
Peki, Gaziantep'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 15 Kasım 2024 Cuma günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeler...
Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler
Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.