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Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? 15 Kasım Cuma GASKİ su kesinti listesi...

Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? 15 Kasım Cuma GASKİ su kesinti listesi... GASKİ, Gaziantep'in bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Gaziantep'te hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İşte detaylar..