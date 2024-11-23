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Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? 23 Kasım 2024 GASKİ su kesinti listesi...

Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? 23 Kasım 2024 GASKİ su kesinti listesi... GASKİ, kentin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Gaziantep'te hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte, GASKİ su kesintisi listesi..