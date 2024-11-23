Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? 23 Kasım 2024 GASKİ su kesinti listesi...

Hüseyin Topuz
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) şehirde yaşanacak kesintiler hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.
Kentte yaşanacak su kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşamak istemeyenler konu hakkında aramalarına hız verdi.
Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri sizler için derledik. Peki, Cumartesi günü Gaziantep'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak?
İşte 23 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler
Gaziantep’te su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.