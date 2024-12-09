Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? 9 Aralık 2024 GASKİ su kesinti listesi...
Hüseyin Topuz

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) şehirde yaşanacak kesintiler hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.

Kentte yaşanacak su kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşamak istemeyenler konu hakkında aramalarına hız verdi.

Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeleri sizler için derledik. Peki, Cumartesi günü Gaziantep'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak?

İşte 9 Aralık Pazartesi günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeler...

Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler

Gaziantep’te su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

GASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI

ensonhaber icon
Hüseyin Topuz
Seo Editor