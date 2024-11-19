Gaziantep'te uzun süreli su kesintisi! 19 Kasım 2024 GASKİ su kesinti listesi...

Hüseyin Topuz
19 Kasım Salı günü Gaziantep'te yaşanacak su kesintilerinin detaylarını sizler için derledik.
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) kentte yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları önceden bilgilendiriyor.
GASKİ'nin açıklamalarının ardından vatandaşlar konu hakkında sık sık araştırmalar gerçekleştiriyor.
Vatandaşlar arama motorlarında "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? şeklindeki sorulara yanıt arıyor.
Peki, Gaziantep'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte, Salı günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak bölgeler
Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.