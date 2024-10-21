Gaziantep'te uzun süreli su kesintisi! İşte 21 Ekim GASKİ su kesinti listesi...

Hüseyin Topuz
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Gaziantep'te yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendiriyor.
Kentte yaşayan vatandaşlar "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı.
Pazartesi günü Gazientep'te yaşanacak su kesintilerinin detaylarını sizler için derledik.
Peki, Gaziantep'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte 21 Ekim 2024 Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak bölgeler...
Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.