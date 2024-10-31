Gaziantep'te uzun süreli su kesintisi! İşte 31 Ekim GASKİ su kesinti listesi...

Hüseyin Topuz
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) şehirde yaşanacak su kesintileri hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
GASKİ'nin açıklamalarının ardından vatandaşlar konu hakkında sık sık araştırmalar gerçekleştiriyor.
Vatandaşlar arama motorlarında "Gaziantep'te hangi bölgelerde sular kesilecek?", "Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? şeklindeki sorulara yanıt arıyor.
Perşembe günü Gaziantep'te yaşanacak su kesintilerinin detaylarını sizler için derledik.
Peki, Gaziantep'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte, 31 Ekim 2024 Perşembe günü Gaziantep'te su kesintisi yaşanacak bölgeler...
Gaziantep'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
Gaziantep’de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.