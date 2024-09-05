Gece başucuna su koymak bakın neye yol açıyor Gece uyurken sık sık susayanlar yatağının başına mutlaka bir bardak su koyar. Uzmanlardan uyarı geldi. Bakın baş ucuna su koyunca ne oluyor.

Haber Merkezi

Gece uyurken su içme ihtiyacı hissedenler, genellikle yatağın yanına bir bardak su bırakmayı alışkanlık haline getirir.

Ancak bu yaygın alışkanlığın sağlık açısından bazı riskler taşıdığını biliyor muydunuz?

Uzmanlar, yatağın yanındaki suyun içilmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

Gece boyunca başucunda bekletilen su bakın nelere yol açıyor.

BAŞUCUNA SU KOYMANIN ZARARLARI

Su, çevredeki toz ve mikropları çekebilir ve bu da suyun kalitesinin bozulmasına yol açar.

Üstelik, gece suyun bir yudumunu içtikten sonra geri kalan suyun ağızdan gelen bakterilerle kirlenmesi riski de var. Bu durum, suyun daha da kirlenmesine neden olabilir.

Uzmanlar, yatağın yanına su bırakmak yerine, yanınıza cam şişede su almanızı tavsiye ediyor. Cam şişe, suyun tadını ve kimyasını daha uzun süre korur, böylece su her zaman taze ve sağlıklı kalır.