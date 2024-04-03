Gece uyurken terleyenler yandı! Bakın sebebi neymiş… Gece terlemesi, uykuda kıyafetleri ve yatağı ıslatacak kadar aşırı terlemenin yol açtığı bir durumdur. Gece terlemek ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

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Gündelik yaşamda sık sık karşılaşılan bir sorun olan aşırı terleme, tıp literatüründe "hiperhidroz" olarak adlandırılıyor.

Ancak, bu durum sadece gündüz değil, gece de ataklar halinde ortaya çıkabiliyor.

Aşırı sıcak hava, aşırı ısıtılmış bir oda veya kalın bir yorganla örtünme gibi faktörler gece terlemesine sebep olabilir.

Gece terlemesi genellikle basit nedenlerden kaynaklanırken, bazen ateşle birlikte ortaya çıkabilir ve ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

Uzmanlar uyardı

Gece terlemesi, birçok kişinin yaşadığı ancak genellikle ciddiye almadığı bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak, bu konuda önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yıldız Okuturlar, gece terlemesine sebep olabilen bazı hastalıkları anlattı.

Prof. Dr. Okuturlar'ın verdiği bilgilere göre, gece terlemelerine ateş eşlik ediyorsa, bu durumun nedeni bakteriyel ve virüs kaynaklı enfeksiyonlar olabilir.

Bu nedenle, gece terlemesi yaşayan bireylerin bu belirtileri ciddiye alması ve bir doktora başvurması önemlidir.