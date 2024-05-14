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Gecekondu nasıl yazılır? Gecekondu kelimesi ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır?

Gecekondu nasıl yazılır? Gecekondu kelimesi ayrı mı yazılır, bitişik mi yazılır? 'Gecekondu' kelimesinin nasıl yazıldığı merak ediliyor. Peki yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alan 'Gecekondu' kelimesi nasıl yazılır? İşte TDK’ya göre 'Gecekondu' kelimesinin doğru yazılışı..