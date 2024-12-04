Geceleri sürün, cildinizi fayans gibi parlatın...

Yağmur Dinç

Spirulina tozu, Spirulina adı verilen mavi-yeşil bir alg türünden elde edilen bir besin takviyesidir.

Spirulina, cyanobacteria (siyanobakteri) adı verilen mikroskobik, fotosentetik organizmalar sınıfına ait bir algdir ve doğal olarak tatlı su ve tuzlu su göletlerinde yetişir.

Aztekler ve bazı eski medeniyetler tarafından besin kaynağı olarak kullanılan bu spirulina, cilt bakımında mucize olarak görülmektedir.

Spirulina, yüksek besin değeriyle bilinir ve protein, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar bakımından zengindir. Spirulina tozu, bu alglerin kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilir.

İşte cilde faydaları...

CİLDİ İYİLEŞTİRİYOR

Spirulina, güçlü antioksidanlar içerir, özellikle fiko-siyanin adlı pigment. Bu maddeler, serbest radikalleri nötralize ederek ciltteki erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesine yardımcı olur.

Spirulina, içeriğindeki beta-karoten sayesinde cilt hücrelerinin UV ışınlarından korunmasına yardımcı olabilir.

Anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu için akneye eğilimli ciltlerdeki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Akne oluşumunu engellemeye ve mevcut aknelerin iyileşmesini hızlandırmaya katkıda bulunabilir.