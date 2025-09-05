Geçmeyen öksürük ne anlama geliyor? Ciddi hastalıkların habercisi olabilir!

Öksürük, çoğu kişinin günlük hayatta sıkça karşılaştığı bir sağlık sorunu olsa da, uzun süre devam ettiğinde önemsenmesi gereken bir işaret olabilir.

Kimi zaman basit bir soğuk algınlığı veya grip sonrası kalıntı olarak ortaya çıkan öksürük, bazı durumlarda daha ciddi rahatsızlıkların habercisi olabilir.

Özellikle üç haftadan uzun süren öksürükler, ihmal edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği için dikkatle değerlendirilmelidir.

Peki, sürekli öksürük hangi hastalıkların işareti olabilir? İşte detaylar...

Soğuk Algınlığı ve Grip Sonrası Kalıntılar

Virüslerin yol açtığı öksürük bazen haftalarca sürebilir.

Astım

Nefes darlığı, hırıltı ve özellikle gece öksürüğü astımın işareti olabilir.

Bronşit ve Akciğer Enfeksiyonları

Uzun süren balgamlı öksürük bronşit veya pnömoniye işaret edebilir.

Reflü

Göğüste yanma ve kuru öksürük, reflü kaynaklı olabilir. Sigara ve

Hava Kirliliği

Kronik öksürük, sigara kullanımının veya kötü hava koşullarının etkisiyle gelişebilir.

Daha Ciddi Hastalıklar

Tüberküloz, KOAH veya akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklar da geçmeyen öksürüğe neden olabilir.