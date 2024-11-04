Genç kız gözlerini kaybetti! Patatesi sakın bu şekilde yemeyin...

Haber Merkezi

Yaşanan son vakalar, patatesin beklenmedik etkilerini gözler önüne serdi.

17 yaşındaki bir gencin yediği patatesler yüzünden kalıcı olarak kör kalması, tıp dünyasını da şoke etti.

3 yıl önce de hastaneye başvuran gence yapılan testler sonucunda, gencin demir eksikliği ve B12 vitamini düşüklüğü tespit edildi. Bu durum, diyetin yetersizliğinden kaynaklanıyordu.

GÖZLERİNİ KAYBETTİ

BBC'ye göre; Birkaç yıl sonra, işitme kaybı yaşamaya başladı ve kısa süre içinde görme kaybı da ilerledi.

Sonunda "optik nöropati" teşhisi konuldu.

Optik nöropati, göz ile beyin arasındaki sinirlerin zarar görmesi sonucu meydana gelen bir durum

Bu hasar, sinir sinyallerinin iletiminde sorunlara yol açarak görme kaybına sebep oluyor.

Doktorlar ise bunun tek tip beslenmeye bağlı olabileceği konusunda hemfikir.